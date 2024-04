Belg wordt sterk derde in Romandië en reageert zeer duidelijk

In de Ronde van Romandië waren we klaar voor de eerste echte etappe, een dag na een ultrakorte proloog. En dat leverde meteen toch wel wat vuurwerk op. Met ook Belgen die er vol voor gingen gedurende de etappe.

Tussen Château-d'Oex en Fribourg reden we in de eerste etappe continu bergop en bergaf, terwijl ook de weersomstandigheden niet meteen in het voordeel speelden van de renners. En dus kregen we een interessante etappe te zien.

Ook de sprint zelf mag gek genoemd worden, met Dorian Godon die het afmaakte als loods voor zijn kopman Andrea Vendrame. Gianni Vermeersch mocht met een derde plaats mee het podium op in de eerste etappe.

Vermeersch had zich op een van de laatste hellingen wat laten verrassen en kwam zo in een groepje met geloste renners terecht. Het was een harde strijd voor hem om alsnog in de eerste groep te geraken, zo blijkt.

Stressen en derde plaats

"Het was stressen. Pas in de voorlaatste kilometer kwam alles terug bij elkaar en dankzij goed werk van de ploeg kon ik toch nog vooraan in het peloton geraken", aldus Gianni Vermeersch in een reactie bij Eurosport.

"De lead-out was perfect, maar ik kon alleen maar volgen en niet meer overnemen door de hoge snelheid. De derde plaats was daardoor het hoogst haalbare", liet hij optekenen. Donderdag wordt de rit mogelijk veel lastiger met 'echte' bergen.