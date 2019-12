Met deze selectie belooft het een héél mooie Tour te worden voor Jumbo-Visma

Jumbo-Visma stelde vrijdag de ploeg voor 2020 voor. Het maakte ook bekend welke renners de ronde van Frankrijk zullen betwisten.

De selectie: Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Wout Van Aert, Laurens De Plus, Tony Martin, Robert Gesink & Sepp Kuss

De Nederlandse formatie trekt dus met drie kopmannen naar Frankrijk. Dumoulin won de Giro in 2017 en werd een jaar later tweede in Italië én Frankrijk. Roglic won de Vuelta in 2019 en werd derde in de Giro dat jaar. In de Tour eindigde hij in 2018 vierde.

Kruijswijk haalde in 2019 het Tourpodium en eindigde nog zes keer in de top tien van een grote ronde. Het zijn dus alle drie podiumkandidaten.

Met de 34-jarige Tony Martin neemt Jumbo-Visma ook een echte wegkapitein mee. Hij kan zich ook in de tijdritten tonen, net als Dumoulin. Van Aert kan zich in de sprints mengen, maar kan ook een aardig stukje tegen de tijd rijden.

Op dat vlak is het jammer voor de Nederlandse ploeg dat er maar één tijdrit en geen ploegentijdrit in het parcours zit.

Ook Gesink gaat mee naar Frankrijk. Hij reed al zestien grote rondes en eindigde vijf keer tussen plek vier en zeven. Hij gaat mee als knecht voor het werk bergop, net als de minder bekende Kuss.

De 25-jarige Duitser won in 2018 drie ritten, het berg- en het eindklassement in de Ronde van Utah. Vorig jaar won hij een rit in de Vuelta, waar hij Roglic aan de eindzege hielp.

Met De Plus gaat er tenslotte nog een allrounder mee, die gerust een overgangsetappe zou kunnen winnen.

Jumbo-Visma besloot rassprinter Dylan Groenewegen thuis te laten. Daardoor trekken ze met een erg evenwichtige ploeg naar de Tour. Van Aert toonde vorig jaar al dat hij in de sprint kan verrassen.

Hoewel de gele trui het voornaamste doel is, kan Jumbo-Visma eigenlijk elke etappe winnen.