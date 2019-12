Tom Dumoulin kijkt uit naar de Ronde van Frankrijk in 2020: "We willen daar als ploeg winnen"

Jumbo-Visma haalde met Tom Dumoulin de beste Nederlandse klassementsrenner van het moment binnen. Het team stuurt in juli ook nog zijn twee andere toppers: Primoz Roglic en Steven Kruijswijk naar de Tour.

Tom Dumoulin maakte de overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma en start komende zomer als mede-kopman in de Tour. "Sunweb en Jumbo-Visma zijn totaal verschillende ploegen. Het ene is niet noodzakelijk beter dan het andere, maar voor mij persoonlijk wel. Bij Sunweb liep ik tegen heel wat zaken aan", vertelde hij bij Sporza.

Naast Dumoulin staan ook Roglic en Kruijswijk aan de start: "We zijn duidelijk geweest tegenover elkaar. We willen allemaal met de best mogelijke ploeg naar de Tour en willen daar als ploeg winnen. Uiteraard win ik het liefste zelf. En Steven ook. En Primoz ook. Daar is niets mis mee. Als we dan maar eerlijk zijn met elkaar."