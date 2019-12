Sportman van het Jaar Remco Evenepoel alweer in Spanje om te trainen: "Ik wil in 2020 schitteren in Tokio"

Afgelopen weekend werd Remco Evenepoel verkozen tot Sportman van het Jaar. De jonge renner van Deceuninck-Quick Step blijft echter keihard werken en wil beter doen in 2020.

Zondagochtend vertrok Remco Evenepoel al terug naar Spanje om nog enkele dagen te trainen: "Ik ga sowieso naar huis op Kerst en Nieuwjaar. Dan wil ik echt in België zijn." Evenepoel wil in 2020 schitteren op de Olympische Spelen in Tokio: "Dat is het grootste doel van mijn seizoen", vertelde hij bij Studio Brussel. "Dat is een uniek evenement en je krijgt enkel een kans om de vier jaar."

Naar eigen zeggen ligt het parcours hem daar ook goed: "Ik voel dat ik het parcours aankan en dus mik ik op een goede prestatie. Het plaatje moet wel helemaal kloppen er mag niets fout lopen."