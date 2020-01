Deceuninck-Quick.Step nodigt uit: liefhebbers kunnen de Ronde en Roubaix op bijzondere manier beleven

Hoewel Deceuninck-Quick.Step dé topploeg is bij uitstek, blijft het team ook toegankelijk voor zijn fans. Op de winterstage organiseerde het een Wolfpack Bike Experience en dat initiatief haalt het straks ook boven voor de twee belangrijkste klassiekers uit het voorjaar.

In aanloop naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix krijgen fans de kans om het team te vervoegen in de dagen vooraf. U kan dan vier dagen op hotel gaan met het team, renners en staff ontmoeten en met hen dineren, de persconferenties bijwonen en ook zelf over de iconische parcoursen van deze Monumenten fietsen, onder begeleiding van een ex-prof.

Bovendien zullen de fans die hieraan meedoen volledig uitgerust worden in kledij van Deceuninck-Quick.Step. Ze krijgen ook de gelegenheid om op de wedstrijddag in de zone van het team te komen, het eerste deel van de wedstrijd in de koerscaravaan te volgen en vervolgens de finale in de VIP te bekijken.

The Wolfpack Bike Experience returns in 2020, meaning you can NOW register to be with us at the Ronde van Vlaanderen or Paris-Roubaix for the experience of a lifetime: https://t.co/yOx8yLLMgO pic.twitter.com/sUsLXgy1xq — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) January 3, 2020

Tijdens de Bike Experience met betrekking op Parijs-Roubaix kan u ook douchen in de iconische douches van de Vélodrome en lunchen in het Carrefour de l'Arbre-restaurant. Aan dit alles hangt uiteraard ook wel een prijskaartje vast. Voor zowel het package in aanloop naar de Ronde als dat in aanloop naar Roubaix betaalt u 2999 euro.