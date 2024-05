De pech houdt maar niet op in het team van Van Aert: Cian Uijtdebroeks verliest nu al belangrijke pion door een breuk

Wat een jaar vol pech is het al geweest, met onder meer die valpartij van Wout van Aert. Het geluk blijft voorlopig uit voor Visma-Lease a Bike, met nu ook een handbreuk voor Robert Gesink. Jammer ook voor Cian Uijtdebroeks.

Robert Gesink, ooit nog vierde in de Tour de France, is op zijn 37ste uiteraard een brok vol ervaring. Voor een jonge kerel als Cian Uijtdebroeks, die nog zijn eerste stappen aan het zetten is in het rondewerk, kan die van enorme waarde zijn. Helaas, Gesink zal niet meer aan de zijde van Uijtdebroeks kunnen functioneren in de Giro.

In de openingsetappe van Venaria Reale naar Turijn was Gesink bij de laatste tien renners die de aankomst bereikten. Dat was niet zonder reden: de Nederlandse ancien was betrokken bij een valpartij. "We zijn er kapot van om jou te zien gaan", meldt Visma-Lease a Bike nu de opgave van de renner in de Ronde van Italië.

GESINK LOOPT HANDBREUK OP

"Bij zijn valpartij van gisteren heeft Robert Gesink een kleine handbreuk opgelopen. Hij is gedwongen om op te geven in de Ronde van Italië", staat ook nog te lezen in de boodschap op sociale media. Het is wel heel erg vroeg om de Giro al met een renner minder voort te zetten. Dat is de realiteit voor Visma-Lease a Bike.

🇮🇹 #GirodItalia



😔 Gutted to see you leave. Following his crash yesterday, Robert Gesink sustained a small fracture in his hand. He is forced to abandon the Giro d’Italia. pic.twitter.com/9zG1GMhbpF — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 5, 2024

De ploeg lijkt in 2024 door pech achtervolgd te worden. Het moest Wout van Aert al missen in de belangrijkste klassiekers en ook andere klassieke renners als Laporte en Van Baarle konden niet naar behoren functioneren. In het rondewerk wilde de ploeg die pagina omslaan, maar dat is dus niet al te best begonnen.

UIJTDEBROEKS EN KOOIJ AAN ZET

Mogelijk volgt er later in de Giro wel succes. Cian Uijtdebroeks heeft ambities in het klassement en sprak na de eerste rit over een goed gevoel. Met Olav Kooij heeft Visma-Lease a Bike dan weer een ferme troef voor de sprints.