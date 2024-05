Sommige klassementsmannen mogen nu al het klassement op hun buik schrijven: het bilan is héél zwaar

De kop is eraf in de Giro d'Italia. En het openingsweekend heeft meteen de nodige slachtoffers weten te eisen. Na twee etappes mogen heel wat kopmannen al serieus gaan twijfelen aan de klassementsambities.

Jhonathan Narvaez won de eerste rit in een sprint met drie tegen Schachmann en Pogacar. De Sloveen beukte er op los op de laatste puist, een dag later onderweg naar Oropa kon Tadej Pogacar verder gaan op zijn elan.

En zo is Pogacar nu al de houder van de roze trui, met ondertussen al 45 seconden bonus op Thomas en Martinez, de eerste achtervolgers. Cian Uijtdebroeks is voorlopig een kranige nummer vier, en houdt daar ook de witte trui aan over - tot zijn eigen verbazing.

© photonews

Als we het uitzetten tegen Pogacar, dan zijn er ondertussen toch al een aantal serieuze slachtoffers die zich vragen mogen stellen bij hun eventuele klassementsambities - temeer de Sloveense alleskunner zelf wel in vorm lijkt.

Ferme verliezen nu al

Pogacar deed dus meteen een prima zaak in het klassement. Ben O'Connor staat ondertussen al op 1 minuut en 24 seconden, nadat hij in de slotfase nog een tikje kreeg op weg naar Oropa. Maar het kan nog veel erger.

Damiano Caruso staat al op 1'50", Romain Bardet ondertussen al op 2'31" en de Italiaanse mogelijke revelatie Antonio Tiberi op 2'48". Arensman staat al op meer dan vier minuten, de gevallen Dunbar zal zijn zevende plaats van vorig jaar ook niet kunnen herhalen met nu al zes minuten verlies.