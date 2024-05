Een enorm groot vraagstuk bovengehaald: "Een ploeg van Patrick Lefevere zou dat altijd doen"

Patrick Lefevere laat zijn ploeg altijd op een bepaalde manier koersen. Maar niet overal kiezen ze voor dezelfde aanpak.

Volgens Eurosport-analist Bobbie Traksel daagt er een groot vraagteken op voor het vervolg van de Giro, na de ritzege van Narvaez op de eerste dag. Dat zegt de voormalige profrenner in Kop over Kop. "Het is een ongeschreven regel dat de ploeg die het roze heeft de wedstrijd gaat dragen. Maar waarom zou INEOS dat doen?"

Als je naar het grotere plaatje kijkt, is daar sportief geen enkele reden voor. "Waarom zou INEOS zijn ploeg opofferen om op kop te gaan rijden? Narvaez gaat de wedstrijd niet winnen. Het kan goed zijn dat INEOS zegt: Pogacar, jij bent de man, zet jouw ploeg maar op kop." Afwachten wat het gaat geven in de tweede etappe.

Wat zou Traksel er van vinden als de formatie van Thomas en Narvaez inderdaad die verantwoordelijkheid doorschuift? "Ik ben op dit vlak een hele ouderwetse wielrenner. Ik vind dat de ploeg van de leider de koers moet dragen. Een ploeg als UAE of een ploeg van Patrick Lefevere zou dat altijd doen", denkt de Nederlander.

"Dat soort ploegen zou zeker altijd op kop rijden. Ik hoop dat INEOS dat ook gaat doen. Dat het bijvoorbeeld een ex-wereldkampioen tijdrijden als Foss op kop zet en de wedstrijd gaat dragen." Lees ook wat Traksel bijvoorbeeld nog te zeggen heeft over de statistieken van de Giro van Mathieu van der Poel in 2022.