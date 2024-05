Analist scherp voor een aantal klassementsmannen: "Al relatief veel maskers afgevallen"

De Giro is op zondag toe aan zijn tweede dag. Toch is er ondertussen eigenlijk al heel wat voorgevallen. Tadej Pogacar won dan weliswaar niet, een aantal anderen verloren al meteen kostbare tijd.

Romain Bardet kreeg al een minuut aan de broek, terwijl Thymen Arensman zelfs al op meer dan twee minuten van Tadej Pogacar staat. Vooraf werden zij toch als kandidaten gezien om het podium eventueel te gaan halen.

"Tadej Pogacar won de etappe niet. Het is op zich nieuws dat hij niet overal wint, maar hij zette toch opnieuw de lijnen uit. Dat is een van de zaken die we moeten onthouden van de eerste rit", aldus Jan Bakelants in zijn analyse bij VTM.

Meteen een aantal maskers afgevallen volgens Bakelants

"Maar er zijn al een paar mensen die flink tijd verloren. Er zijn zaterdag toch al betrekkelijk veel maskers afgevallen. Zeker als je rekening houdt met de relatieve zwaarte van de etappe", was de analist vrij scherp voor een aantal renners.

"Het was een rit die normaal gezien voor klassementsmannen van het tweede plan normaal gezien geen grote problemen zou mogen veroorzaken. We zouden niet verwachten dat een Arensman of een Bardet al in de problemen komen."

"Je zou denken dat zo'n mensen in een groep van een man of dertig toch mee kunnen. Ze kwamen op de eerste berg al meteen in de problemen en zijn nooit meer vooraan geraakt. En dan blijft het uitkijken of het verval zich doorzet of dat ze zich terug samen kunnen rapen."