Belgische talenten als Uijtdebroeks grepen hun gouden kans: "Thibau Nys had nog nooit op een tijdritfiets gezeten"

Er is weer een nieuwe lichting aan Belgisch talent het aan het maken, met Uijtdebroeks en Nys als succesvolle voorbeelden. Er kan naar een bepaald moment gewezen worden waarop ze hun potentieel toonden.

Ook Alec Segaert is één van die jonge getalenteerde mannen. In De Zondag haalt de renner van Lotto Dstny zich voor de geest hoe hij samen met Cian Uijtdebroeks namens de nationale ploeg meedeed in de Ronde van de Toekomst. "Daar reden we één van mijn beste ploegtijdritten ooit", kan Segaert zich nog herinneren.

"Nochtans hadden we daar op papier de ploeg niet voor. Thibau Nys en Gil Gelders hadden nog nooit op een tijdritfiets gezeten. William Lecerf Junior woog 50 kg." De ene staat ondertussen al wat verder dan de andere, maar al deze talenten zijn wel prima op weg om een mooie carrière te kunnen uitbouwen bij de profs.

THIBAU NYS KAN OOK WINNEN OP DE WEG

Gelders en Lecerf rijden voor Soudal Quick-Step. Segaert was al tweede op een BK tijdrijden en een BK op de weg. Thibau Nys kan naast zijn liefde voor het veldrijden ook koersen winnen op de weg. En Uijtdebroeks heeft al eens top 10 gereden in een grote ronde. "Cian is mentaal enorm sterk en extreem gemotiveerd."

Wat bij Uijtdebroeks opvalt is zijn spontaniteit. "Hij amuseert zich precies altijd. Voor sommigen lijkt dat overdreven, maar voor mij is dat een kwaliteit. Dit is zijn job en het is duidelijk dat Cian zijn job graag doet. In die Toekomstronde woog hij zijn voeding als enige al af. Ik doe er mijn hoed voor af dat hij dat op die leeftijd al kon."

UIJTDEBROEKS ZAL DROMEN VAN GIRO-PODIUM

Hoe ver denkt Segaert dat zijn generatiegenoot kan geraken? Hier en daar wordt Uijtdebroeks zelfs al getipt voor het podium. "Drie weken kunnen lang duren, weersomstandigheden spelen een rol en er zijn twee lange tijdritten. Maar diep in zijn binnenste zal Cian sowieso van het podium dromen."