Limiet niet in zicht voor grote Belgische hoop: "In het gebergte zal Cian Uijtdebroeks beter zijn dan Remco Evenepoel"

Ze worden zo vaak in één en dezelfde adem genoemd: Cian Uijtdebroeks en Remco Evenepoel. Niet moeilijk, want beiden vertegenwoordigen de grote Belgische hoop in het rondewerk.

Uiteraard is er wel een beduidend verschil in hoe ver beide renners staan. Remco Evenepoel heeft immers al eens een grote ronde gewonnen. Cian Uijtdebroeks maakte ook wel indruk in zijn eerste Vuelta en probeert nu in de Giro minstens even goed te doen. In de podcast En Roue Libre van Pickx Sports belichten ze hem.

Onder meer Didier Dieudonné, die zich nog heeft beziggehouden met jeugdploeg Sprint 2000 Charleroi, komt aan het woord. "In het gebergte gaat hij de beste Belg worden", zegt hij vol verwachting over Cian Uijtdebroeks. "Allé, dat is hij praktisch al. Het kan wel wat verschillen van de ene col tot de andere."

© photonews

Verdient Evenepoel die stempel dan niet? "We vergelijken hem vaak met Remco Evenepoel, maar in het pure gebergte zal hij beter zijn dan Remco", denkt Dieudonné. "Natuurlijk heeft Remco andere kwaliteiten." In het tijdrijden moet Evenepoel immers voor niemand onderdoen. Ook belangrijk om een klassement na te streven.

Hoewel Evenepoel en Uijtdebroeks vaak tegen elkaar worden afgewogen, zijn het in feite twee wielrenners met heel verschillende profielen. Ook al mogen ze beiden ambities hebben voor een klassement in een grote ronde. "Het is duidelijk dat het eigenlijk geen renners zijn die je met mekaar kan vergelijken."