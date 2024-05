"Echt wel klote": Cian Uijtdebroeks laat zich uit over uitvallen Gesink én minder sterke ploeg van Pogacar in rit 1

So far, so good. In een eerste kleine groepje op tien seconden na Narvaez, Schachmann en Pogacar wist ook onze hoop voor het klassement - Cian Uijtdebroeks - te finishen. Op zondag vinden we een etappe die meer naar zijn maat is. En dus is er vertrouwen bij de jonge Belg.

Cian Uijtdebroeks hoopt in deze Giro zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement en mikt in eerste instantie op een plekje in de top-10. In die optiek deed hij al een eerste zaakje, want onder meer Bardet en Arensman verloren al flink wat tijd op hem.

"Normaal zou die rit me beter moeten liggen, al gaat het de komende weken nog zwaarder worden en daar kijk ik nog meer naar uit. De klim naar Oropa? Het is er eentje in stappen, met wat vlakkere stukken en wat steilere stukken."

"Het wordt een afvallingskoers vermoedelijk, met een explosief einde. Het wordt zaak om rustig te blijven en dan op het einde proberen mee te glippen", aldus Cian Uijtdebroeks in zijn analyse vooraf bij VTM richting tweede etappe.

Klote dat Gesink meteen uitviel

Tadej Pogacar zat in rit een vrij snel geïsoleerd, maar de jonge Belg wil daarom niet gezegd hebben dat UAE Team Emirates daarom minder is: "Het is de eerste dag in een grote ronde, dat is voor iedereen er een beetje inkomen."

"Misschien zou je ze sterker verwachten, maar ze hebben de koers al heel de dag gecontroleerd. Ze gaan zeker nog groeien de komende weken. Dat Robert Gesink er voor mij niet meer bij is, is echt wel klote want hij was van belang voor de bergen."