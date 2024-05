Hommeles bij topploeg: vader van wielrenner haalt zwaar uit naar zijn ploeg Ineos Grenadiers maar moet door het stof

Het kan dus wel degelijk dat het hommeles is bij een topploeg als INEOS Grenadiers terwijl het net een ritzege geboekt heeft in de Giro en het roze heeft veroverd. De balans bij INEOS na rit 1 was gemengd.

Want naast de ritzege van Narvaez kon er niet gekeken worden naast het tijdverlies voor Thymen Arensman, die meteen meer dan twee minuten aan de broek kreeg. Arensman werd nochtans naar voren geschoven als back-up voor Geraint Thomas en dus als tweede klassementsman van de ploeg. Dat plan kan al de vuilbak in.

Het noopte zijn vader Martijn Arensman om zijn gal te spuwen op X. Die had enkele dagen geleden al laten verstaan op sociale media dat zijn zoon in deze Giro niet beschouwd moest worden als een klassementsrenner. Dat zien ze bij INEOS Grenadiers blijkbaar anders en daar is Arensman senior niet mee opgezet.

INEOS-TRAINERS KUNNEN HET NIET MEER VERPESTEN

"Het leukste aan de start van een grote ronde is dat voor de volgende drie weken geen trainer een wielrenner meer naar de vaantjes kan helpen. Hopelijk zal het nu al niet te erg verpest zijn", schreef hij na de afloop van de eerste etappe. Arensman kreeg meteen van verschillende andere X-gebruikers de wind van voren.

Er volgde dus maar beter nog een nieuwe actie, had de Nederlander begrepen. "Jaja, ik zal de tweet verwijderen en door het stof gaan", aldus Martijn Arensman. Het is maar zeer de vraag of zijn zoon Thymen geholpen is met de commotie rond zijn teleurstellende prestatie in de openingsetappe van de Giro.

VADER ARENSMAN KEERT OP STAPPEN TERUG

Een achterstand van 2'27" op de leider is de realiteit. Het is in de eerste plaats hopen op beterschap en dan zal beslist moeten worden of Thymen Arensman toch nog een klassement gaat natreven of opteert voor een aanval vanuit de vlucht.