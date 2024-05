Mauri Vansevenant heeft een specifiek doel in Giro: "Maar hij is geen pannenkoek"

Mauri Vansevenant is goed aan zijn Giro begonnen. En dus heeft hij na zijn plaats in de top-10 in de eerste etappe ook de nodige ambities richting de tweede etappe, waar er een aankomst boven is op Oropa. Meteen alle hens aan dek dus?

Mauri Vansevenant sprintte uiteindelijk naar een zevende plaats in de eerste etappe en was daar uiteraard heel tevreden over. "Ik heb veel vertrouwen opgedaan in de Waalse klassiekers. Op dat steile stuk is de kunst om je eigen tempo te vinden."

"Een klassement? Het is moeilijk te zeggen. De conditie was er al in de Waalse klassiekers en dan is het moeilijk vol te houden tot eind mei", klonk het na de eerste etappe al bij VTM. Een dag later blikte hij nog eens extra terug op de eerste dag en ook al vooruit naar wat komen gaat.

"Het zal zaak zijn om gewoon zo lang mogelijk proberen te volgen. Ik denk dat er veel mogelijk is en ik geloof in mezelf. De conditie is goed, het zal een beetje afhangen van wie de koers in handen zal nemen", aldus Vansevenant.

Vansevenant mikt op witte trui

"We gaan er opnieuw iets moois van maken, daarna hebben we drie rustiger dagen om te herstellen. Pogacar? Op langere klimmen is het misschien iets meer mogelijk om hem proberen te volgen, maar als ik een goed tempo kan kiezen ga ik het zeker proberen."

Oropa is een harde, onregelmatige klim. En dus hoopt Vansevenant wel iets te laten zien: "Er kan veel gebeuren, de man die voor me staat in het jongerenklassement is ook geen pannenkoek. Maar ik ga er wel alles aan doen", keek hij ook al even vooruit richting witte trui.