Tadej Pogacar in de wolken na afvinken van uniek doel: "Droom komt uit"

Tadej Pogacar heeft zijn zege in de Giro beet. En hij mocht als toemaatje ook meteen de roze trui aandoen. Zo heeft hij nu in zowel de Giro, de Tour als de Vuelta een ritzege beet en mag hij opnieuw iets afvinken van zijn to do-lijstje.

Even leek een lekke band roet in het eten te gaan strooien, want Tadej Pogacar moest aan de voet van de slotklim naar Oropa nog even van fiets wisselen. "Mijn team wilde na de bocht wisselen, dus ik kwam nog ten val. Het is gelukkig niet erg."

"Ik ben nooit bang geweest. Het was jammer dat mijn band meteen plat stond, maar ik ben kalm gebleven en uiteindelijk bleek het niets ernstig. Mijn ploeg was goed vandaag en ik kon snel terug mijn plaats innemen", aldus Pogacar tegen de verzamelde pers.

Pogacar heeft nu zijn triptiek Giro - Tour - Vuelta beet, qua ritzeges dan toch. "Dit was een droom van mij, een van mijn dromen. Ik weet dat niet veel renners dat kunnen doen, dus ik ben heel blij dat ik die mijlpaal heb gezet."

Alles naar wens voor Pogacar

"Ik kende de klim naar Oropa niet zo goed, maar Majka heeft me perfect op de juiste plaats gebracht. Dit is alles wat ik wilde, ook de roze trui. Ik was niet per se bezig met welke voorsprong ik wilde, als ik maar wat tijd kon pakken en de rit winnen."

"Ik wilde ook de benen eens kunnen testen. De komende dagen komen er etappes aan voor de sprinters. Dan kunnen we een beetje herstellen", aldus nog Pogacar. Voor de Sloveen gaat alles voorlopig meer dan naar wens.