Is het gigantisch zwaar aangekomen? Tadej Pogacar houdt de lippen stevig op mekaar tegen de pers

Het kan al eens zwaar aankomen als je zoals Tadej Pogacar gewend bent om te winnen en het dan niet gebeurt, terwijl iedereen het wel verwacht. Is dit nu het geval na de eerste rit in de Giro?

De finale van de openingsetappe leek op het lijf geschreven van Tadej Pogacar. Die zou dan wel eventjes het verschil kunnen maken en meteen de roze trui kunnen pakken op de allereerste dag. Dat was alleszins de veronderstelling van velen. Maar Narvaez gaf geen krimp bergop en ook Schachmann kon nog aansluiten.

Het draaide dus uit op een sprint met zijn drieën. Pogacar moest het daarin afleggen. Er kan dan gesteld worden dat het misschien goed is dat hij het roze nog niet veroverde, zodat zijn ploeg de koers nog niet moet gaan dragen. Feit blijft wel dat Pogacar er alles aan deed om die eerste etappe te winnen en het niet lukte.

GROTE STILTE BIJ POGACAR

Is dat nu een teleurstelling die enorm zwaar binnenkomt? Het zou best kunnen, want de Sloveen reed naar zijn derde plaats meteen naar de ploegbus en stond ook daar de pers niet meer te woord. Hij verscheen voor geen enkele camera en ook de geschreven pers kreeg hem niet meer te pakken. Heel erg opvallend toch.

Het kan zijn dat ze bij UAE gewoon hun kans zagen om hem een dag te sparen van extra verplichtingen, aangezien het misschien één van de weinige dagen zal zijn dat dit kan in deze Giro. Een andere mogelijkheid is dat dit een teleurstelling is die er bij Pogacar toch serieus heeft ingehakt. We laten het in het midden.

TEAM UAE COMMUNICEERT ALSNOG

Team UAE heeft zaterdagavond wel nog een reactie van Pogacar verspreid, zodat we ongeveer weten wat hij nu dacht van de afloop van de etappe. Pogacar zegt daarin dat enige nervositeit hem parten speelde in de sprint.