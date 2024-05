En of hij terug is: Arnaud De Lie pakt ondanks lekke banden opnieuw uit met sterke overwinning

Het was een moeilijk voorjaar voor Arnaud De Lie, maar de problemen lijken stilletjes aan helemaal van de baan. De ziekte van Lyme en meerdere valpartijen behoren tot het verleden, zo lijkt het wel. In Frankrijk maakte hij opnieuw indruk.

Eerder deze week had Arnaud De Lie al de Famenne Ardenne Classic gewonnen, zaterdag werd hij dan weer derde in de GP du Morbihan. En dus werd reikhalzend uitgekeken naar wat De Stier zou kunnen in de Tro Bro Léon.

In die Franse koers zat het geluk de jonge Belg alvast niet mee, want tot twee keer toe werd hij geconfronteerd met een lekke band. Die hielden hem uiteindelijk wel niet af van te kunnen meesprinten in de eerste groep.

🚴🏻‍♂️ 9 coureurs pour se disputer la victoire en conclusion d’une superbe journée de course. 🏆

⏪ Revivez le dernier kilomètre du #TroBroLeon 2024



🚴🏻‍♂️ 9 contenders vying for the victory after a great day of racing. 🏆

⏪ Relive the last kilometre pic.twitter.com/wDYsVi0h2c — TRO BRO LEON (@trobroleon) May 5, 2024

Negen renners mochten uiteindelijk sprinten om de zege. Daarin stond er uiteindelijk alweer geen maat op Arnaud De Lie, die zo zijn tweede zege binnen een week pakt en ook meteen zijn seizoenstotaal op twee zet dus.

Niet dezelfde fout gemaakt als vorig jaar

Zijn ploeg deed berenwerk in de achtervolging, maar het laatste gaatje reed hij helemaal zelf toe. En in de sprint was hij duidelijk de snelste - het lijkt er meer en meer op dat De Lie wel degelijk terug de topvorm te strikken heeft.

"Het zit duidelijk goed met de conditie en deze koers ligt me ook. 4e, 2e en nu 1e. Al moet ik vandaag zeker mijn ploeg bedanken. Ik ben rustig gebleven en heb niet dezelfde fout gemaakt als vorig seizoen", aldus De Lie in een reactie.