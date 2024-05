Rijdt Pogacar meteen alles aan gort op Oropa? Hij lanceert ferme verwittiging op Strava

In de eerste etappe van de Giro d'Italia schudde hij meermaals en nadrukkelijk aan de boom, maar werd hij in een sprint met drie uiteindelijk geklopt. In etappe twee dan maar eens écht uithalen? De tegenstand is gewaarschuwd.

De eerste etappe was er meer eentje voor punchers, maar zondag krijgen we op weg naar Oropa toch een stevigere en vooral langere beklimming. Het wordt dan vermoedelijk zaak om Tadej Pogacar te gaan proberen volgen; Op Strava lanceerde hij na de eerste etappe alvast een duidelijke verwittiging naar alle concurrenten. Bij de eerste etappe had hij namelijk een boodschap gepost, waardoor we toch meteen wel wat vuurwerk mogen verwachten. © photonews "We hebben het ijs gebroken. Nu gaan we het spel écht starten", aldus Pogacar als beschrijving van zijn eerste etappe via de sociale media. Daarin reden ze ook meteen 42 kilometer per uur over zo'n 140 kilometer. 👀 the peloton in Oropa. 👀 the peloton in Oropa. #GirodItalia pic.twitter.com/37O702oiw8 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024 De iconische klim van Oropa lijkt wel zwaar genoeg om alvast een schifting te gaan verzorgen. Heel veel renners zullen tot het uiterste moeten gaan. Rest de vraag of ze ook geïntimideerd zijn door de woorden van Pogacar. Op de sociale media werd er alvast gegrapt met wat er gezegd werd door Pogacar, zo werden er verschillende memes gelanceerd - wat ook meteen werd opgepikt door de officiële kanalen van de Giro: "Ik ben in gevaar."