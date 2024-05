Puntjes meteen op de i: Pogacar voert na val en lekke band alsnog een nummertje op richting Oropa

Iedereen wist dat Tadej Pogacar op Oropa zou willen gaan uithalen. En toch kon er uiteindelijk niemand iets tegen beginnen. De puntjes staan na het openingsweekend al meteen op de i, al valt de kloof met onder meer een sterke Uijtdebroeks al bij al nog goed mee.

Het gekwispel vooraf was vooral voor het puntenklassement, de intergiro en met oog op de bergtrui later. Fiorelli toonde zich heel sterk, Groves wist wat puntjes te pakken in een tussensprint en daarna kreeg ook Piccolo zijn momentje.

Bij de start van de slotklim naar Oropa was er even nog een oponthoud voor Pogacar, die na een lekke band zelfs even viel. Hij kwam snel terug aansluiten, al had Geraint Thomas op dat moment wel al twee bonificatieseconden gepakt.

© photonews

Op 4,5 kilometer van de streep zette Majka vervolgens Pogacar af, waarop die alleen naar de top klom. O'Connor probeerde te volgen, maar kreeg een tik. Vele anderen vonden elkaar in een groepje van mannen die nu mogen dromen van het podium.

Uijtdebroeks rijdt knappe race

Pogiboy reed onbedreigd naar de zege, al viel de kloof door het werk van Lipowitz in de achtergrond vrij goed mee. Op de streep waren Martinez en Thomas al op 26 seconden binnen, ook onder meer Uijtdebroeks, Fortunato en Lopez waren vrij goed mee. De jonge Belg houdt er de witte trui aan over.

Voor O'Connor en Chavez viel de balans zwaarder uit: hij verloor een minuut. Vansevenant, Bardet en co verloren zelfs nog wat meer tijd, net als TIberi. Voor Narvaez zit zijn avontuur in het roos er na een dag ook al op.