Tv-commentator vergelijkt zich zowaar met ene ... Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is een uniek kampioen. Al zijn er blijkbaar gelijkenissen met een tv-commentator. Dat vindt Karsten Kroon alvast.

Het gaat dan om de persoonlijkheid, niet over de wielerloopbaan van beide heren. Kroon brengt het ter sprake bij WielerRevue, bij een vergelijking tussen hem en Jeroen Vanbelleghem, die andere commentator van wielerwedstrijden bij Eurosport. Tijdens de Giro krijgen kijkers van die zender hen dagelijks te horen.

"Jeroen is een beetje de Chris Froome. Van de cijfertjes, alles heel correct geregeld. Ik ben meer de speelvogel. Een beetje een Mathieu van der Poel." Die straalt dat speelse af en toe inderdaad ook wel uit. Zeker in de cross wanneer het goed loopt. Dat heeft Karsten Kroon dus ook wel in zich, ook als hij aan het werken is.

KROON EVENVEEL SPEELVOGEL ALS VAN DER POEL

"Ik vind het fijn dat Jeroen de regie heeft en ik mijn eigen invulling kan geven. Dan komt het weleens voor dat ik voor mijn gevoel een hele goede grap maak en Jeroen vervolgens zegt: ‘Er is 23 kilometer te gaan.’ Dan denk ik: gozer, ik maak net een goede grap." De ex-renner krijgt ook wel de kritiek dat hij van de hak op de tak springt.

© photonews

"Ik ben me ervan bewust. Als ik een Golden Retriever zie, begin ik daar over. Dat is óók de ADHD die ik heb. Loopt er nu een hond langs, dan ben jij voor mij verdwenen. Zo werkt mijn hoofd en dat weet ik van mezelf." Karsten Kroon heeft zich daardoor wel vragen gesteld. "Ik heb vaak gedacht: hoe lang word ik nog gedoogd?"

EUROSPORT-KIJKERS MOESTEN WENNEN

Inmiddels lijkt het merendeel van de kijkers de Nederlander toch in de armen te hebben gesloten. En voor iedereen goeddoen, lukt toch niemand. "Ik kan me voorstellen dat mensen me vervelend vinden. Kijkers hebben aan mij moeten wennen, denk ik."