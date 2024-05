Koningin van de koers zet de puntjes op de i in de Vuelta met mythische dubbelslag

In La Vuelta Femenina waren we klaar voor de slotetappe in en rond Madrid. Demi Vollering begon eraan met een kleine minuut voorsprong in het klassement. Haar eindzege kwam nooit meer in het gedrang, integendeel zelfs: ze zette de puntjes meer dan op de i.

Negentig kilometer vlammen en jassen in en rond Madrid, van het Distrito Telefonica tot het Valdesqui Comunidad de Madrid: dat was de opdracht in de laatste etappe van La Vuelta Femenina. Een stevige etappe, dat wel. Geen criterium in Madrid dit jaar, maar dus wel eentje met twee beklimmingen - waarvan een stevige slotklim. Gigante, Swinkels en Chapman waren de vrouwen in de vroege vlucht, Swinkels had daarbij ook nog een plan om de bergtrui te proberen pakken. Vollering de koningin van de Vuelta Het zou niet lukken, want ook ondanks een paar andere aanvalspogingen van onder meer Pauliena Rooijakkers was het bij de voet van de slotklim al duidelijk dat de toppers onder elkaar zouden gaan strijden om ritwinst. © photonews Uiteindelijk was het leider Demi Vollering zelf die haar duivels wist te ontbinden en snel een flinke voorsprong pakte op haar eerste concurrenten, waardoor zowel de ritwinst als zeker de eindwinst nooit in het gedrang kwam. Achter haar was de strijd om de tweede plaats zowel voor de rit als het eindklassement wél nog spannend. Muzic sprintte nog naar de tweede plek van de rit, Markus werd derde en springt zo over Elisa Longo Borghini naar de tweede plaats in het eindklassement. 🏁Etapa 8⃣ | Stage 8⃣



#LaVueltaFemenina 🏁Etapa 8⃣ | Stage 8⃣🙋‍♀️🏆 @demivollering pic.twitter.com/qxu7Ke7IFS — La Vuelta Femenina by Carrefour.es (@LaVueltaFem) May 5, 2024