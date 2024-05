Dat was lang geleden: gewezen winnaar van Ronde van Vlaanderen zet koers in België naar zijn hand

Niet enkel in de Giro d'Italia was het op zondag alle hens aan dek, ook in diverse andere landen werd op hoog niveau gekoerst. Ook in Brugge stond er een interessante wedstrijd op het programma: de Elfstedenronde.

De Elfstedenronde is uiteraard niet te verwarren met de Elfstedentocht in Friesland. De koers gaat over een leuk parcours van Brugge naar Brugge, maar eindigt meestal in een pelotonsprint. En dus staat er mooi volk op de erelijst.

Vorig jaar won Jasper Philipsen er, verder staan ook Tim Merlier (2x) en Wout van Aert al op de erelijst van de nog prille wedstrijd. Wie zou de zevende editie in Brugge naar zijn hand gaan zetten? Dat was de centrale vraag.

© photonews

Temeer heel wat van de topsprinters er dit jaar niet bij waren, omdat de koers elders op de kalender is ingepland en vele topsprinters nu in de Giro d'Italia zitten. Een traditionele vlucht hield lang stand, maar onder meer Desal was er in de slotfase wel aan voor de moeite.

Valpartij ontsierd aanloop naar sprint

En dus kregen we de kroniek van een aangekondigde sprint. Gerben Thijssen was een van de absolute favorieten, maar hij heeft echt nog geen geluk gehad in dit voorjaar. Ook in de slotkilometers in Brugge lang hij tegen het canvas en weg kans.

Door zijn valpartij scheurde het peloton ook, waardoor we uiteindelijk een sprint met veel minder renners kregen. Alexander Kristoff wist daarin het overtal van Uno-X om te zetten in een nuttige overwinning - het was bijna een jaar geleden dat hij dat nog eens deed.