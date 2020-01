Eli Iserbyt over het BK-parcours in Antwerpen: "Het oogt in elk geval erg indrukwekkend"

Het is al een tijdje geweten dat Eli Iserbyt zich helemaal richt op het Belgisch kampioenschap veldrijden. Het is wel nog een tiental dagen tot de start, maar hij ging toch al eens verkennen in Antwerpen.

De renner van Pauwels Sauzen - Bingoal was tevreden met wat hij zag: "Het is een mooi parcours. Heel anders dan wat we in het verleden in Antwerpen kregen. Veel interval, heel explosief, erg lastig, maar de zandstroken werden wel beperkt. Dit is absoluut BK-waardig", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Donderdagochtend werd ook gestart met de aanbouw van een drijvend ponton op de Schelde. Daar zullen de renners een rondje maken: "Het is nog afwachten wat het voor de wedstrijd zelf zal betekenen", ging Iserbyt verder. "Het oogt in elk geval erg indrukwekkend, maar ik weet niet of het parcours dit echt nodig had. Het is zo al mooi genoeg."