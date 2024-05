Tadej Pogacar zag positieve signalen ondanks gemiste kans, maar verbaast met nervositeit

Het is dezer dagen al bijna 'breaking news' als Tadej Pogacar een koers waar hij aan de start komt niet winnend afsluit. Maar in de sprint in Turijn werd hij er in de eerste etappe opgelegd door Jhonathan Narvaez. En dus was er een beetje teleurstelling, maar ook vertrouwen.

“We probeerden de etappe te controleren, maar het was niet echt onze dag. Het was de eerste dag in deze Giro, dan is het altijd wat afwachten. Ook in ons team moeten we dag per dag groeien. Maar al bij al deden we toch een goeie job", liet Het Laatste Nieuws optekenen.

Tadej Pogacar was onder de indruk van een supersterke Narvaez, die hem kon volgen op de steile puist enkele kilometers van het einde. "Ik heb het geprobeerd en er alles aangedaan. En ik kon enkele klassementsrenners lossen."

Positieve signalen volgens Pogacar

"Dat is toch een teken dat het met mijn benen wel goed zit. In de sprint wist ik eigenlijk dat Narváez moeilijk te kloppen was. En ik was ook wel een beetje nerveus, want het was lang geleden dat ik met drie moest sprinten. Ik ging van te vroeg aan", aldus Pogacar.

© photonews

De Sloveense alleskunner ging er bij Sporza nog wat dieper op in: "Bij de eerste dag van een grote ronde zijn er altijd renners die afzien. De ene coureur heeft het lastiger dan de andere. Dat hebben we ook bij onze ploeg gezien. Maar ik zag een aantal positieve signalen."

Zondag volgt al meteen een eerste aankomst bergop. Dat moet Pogacar beter liggen en dat beseft hij, net als zijn team. En dus is er nog altijd veel vertrouwen in een goede afloop, mogelijk pakt hij zondagavond alsnog de roze trui als toemaatje.