Van der Poel droomt van Olympisch Goud... maar niet op de weg

Vrijdag werd Alpecin-Fenix voorgesteld in Amsterdam. Mathieu van der Poel vertelde er over zijn grote doel in 2020.

“De olympische mountainbikerit in Tokio is misschien wel mijn grootste en belangrijkste doel”, noteerde Het Laatste Nieuws uit de mond van Van der Poel. “Ik neem ook deel aan het WK mountainbike Alpecin-Fenix haalde een aantal nieuwe jongens binnen. Onder meer Petr Vakoc en Louis Vervaeke. “Die versterking was echt wel nodig. Ik denk dat we dit jaar toch meer ‘bekeken’ zullen worden. Andere teams zullen verwachten dat we de koers mee controleren. We hadden dus enkele nieuwe, sterke jongens nodig.” “Het zou ook leuk zijn om de Ronde van Spanje te kunnen rijden. Ik wil altijd nieuwe dingen uitproberen. Zo’n Vuelta kan een nieuw stap zijn in mijn ontwikkeling.”