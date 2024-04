Mathieu van der Poel schenkt klare wijn over het idee om het over een totaal andere boeg te gooien

Mathieu van der Poel is uitstekend bezig. Waarom zou hij het dan over een totaal andere boeg gooien? Misschien om Luik-Bastenaken-Luik op zijn palmares te kunnen zetten?

Dit jaar haalde Van der Poel dus al het podium in Luik. Hij moest tijdens de podiumceremonie wel plaats nemen op een ander schavotje dan hij gewend is na de grote koersen. Knap van hem om derde te eindigen, maar de teneur is toch wel dat het bijzonder moeilijk zal worden voor hem om ooit in Luik te kunnen triomferen.

Op een persbabbel waar wij ook bij waren, werd hem dan ook gevraagd of het een optie is om andere klassiekers links te laten liggen en enkele kilo's te verliezen met eht oog op Luik. "Ja, dat is een optie. Zoals ik altijd heb gedaan, focus ik op de dingen die ik het beste kan", verklaart VDP zijn aanpak voor 2024.

VAN DER POEL GEEN FAN VAN GROTE VERANDERING

"Dat komt voor mij neer op wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", verduidelijkt Van der Poel. "En ook de koersen die voordien op de kalender staan. Dat zijn de koersen die mij het beste liggen. Om dat allemaal te veranderen om misschien de kans te hebben om ooit Luik-Bastenaken-Luik te winnen..."

Het doen van deze suggestie alleen al lijkt bij hem weinig animo los te maken. "In mijn opinie is dat niet iets voor één van de eerstvolgende jaren." Afwachten dus of het er op de lange termijn alsnog van komt.