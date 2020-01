Chris Froome weerlegt uitspraken over een traag herstel: "Het loopt wel goed, donderdag vertrek ik weer op trainingskamp"

"Ik zou dit graag even rechtzetten", liet Froome weten op Twitter. "Ik was voor het laatst op stage in december. Mijn herstel gaat wel goed en donderdag vertrek ik op een volgend trainingskamp." Volgens Froome zelf gaat het dus wel prima.

Afgelopen zomer kwam Chris Froome bijzonder zwaar ten val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Door een plotse windstoot knalde de Brit tegen een muurtje en daar hield hij een gebroken heup, een dijbeenbreuk, een breuk in de elleboog, verschillende ribbreuken en een breuk in de nek aan over.

Hope that I can set this straight, I was last at a training camp at the beginning of December. My recovery is going well and I will be heading to my next training camp on Thursday. Onward 👊