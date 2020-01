Iserbyt had zijn bedenkingen bij blessure van Aerts: "Redelijk duidelijk dat Toon medefavoriet of zelfs topfavoriet is"

Michael Vanthourenhout wordt hier en daar ook wel geciteerd, maar bij Pauwels Sauzen-Bingoal rekenen ze toch vooral op Eli Iserbyt om zondag op het BK goud te veroveren. Op de persconferentie van de ploeg vielen vooral de uitspraken van Iserbyt over de ribbreuken van Toon Aerts op.

Sinds zijn zware val in Namen kwam Aerts nog maar één keer in actie. "Ik heb Toon zien rijden in Zolder. Toen had ik wel mijn bedenkingen bij zijn blessure", stelt Iserbyt zelfs. "Waarschijnlijk gaat hij nu wel heel goed hersteld zijn en gaat hij niet echt last meer hebben."

Wat was dan zo opmerkelijk aan de prestatie van Aertsin Zolder? "Als hij die valpartij in het begin niet heeft, rijdt hij top vijf of top drie misschien. Je mag aan iedere dokter vragen: als je een gebroken rib hebt, is dat redelijk moeilijk. Dus denk ik dat hij fysiek wel paraat zal zijn."

FRIS ZIJN

Iserbyt twijfelt er niet aan: Aerts is een ferme concurrent voor de Belgische titel. "Voor mij is het redelijk duidelijk dat Toon medefavoriet of zelfs topfavoriet is. Fris zijn is ook belangrijk, dus zal hij er wel staan."