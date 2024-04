Thibau Nys heeft belangrijke opmerking bij nieuwe veldritkalender

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De UCI maakte vorige week de nieuwe kalender van de Wereldbeker bekend. Daar staan twee crossen minder op dan vorig jaar.

Tijdens het vorige crossseizoen kwam er veel kritiek van de UCI op het feit dat bepaalde veldrijders de Wereldbeker links lieten liggen om andere crossen te rijden. De renners en hun entourage lieten dan weer weten dat de kalender overvol zat en het niet mogelijk was om alles te rijden. En dus moesten er keuzes gemaakt worden.

De UCI was niet onder de indruk en dreigde zelfs om crossers die onvoldoende deelnamen aan de Wereldbekercrossen niet meer toe te laten op het WK, maar zover zal het voorlopig niet komen. Voor de nieuwe Wereldbekerkalender voor volgend seizoen hield de UCI wel wat rekening met de verzuchtingen van de renners. Er staan twee crossen minder op, maar zo simpel is het volgens Thibau Nys helemaal niet.

Twee crossen minder in Wereldbeker

“Ze komen af met grote woorden: ‘We zijn naar minder wedstrijden gegaan’. Maar de periode waarin die wedstrijden vallen, is ook korter geworden, natuurlijk. Dus ergens prop je het zo nóg meer samen”, klinkt het bij Nys in Het Nieuwsblad.

Al moet Nys het nog allemaal eens goed in detail bekijken. “Maar ik wil niet negatief doen: ik ben blij dat ze luisteren naar de renners, daar ben ik dankbaar voor. Om heel eerlijk te zijn: ik heb nog niet de tijd genomen om de veranderingen goed te bestuderen, dus het is ook moeilijk om er echt een mening over te hebben.”