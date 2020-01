Verwarring omtrent conditie Froome, maar de Tour-specialist trapt lol en schept duidelijkheid op sociale media

Er was wat verwarring over de fysieke paraatheid van Chris Froome, maar de Britse wielrenner lijkt intussen wel degelijk hersteld van zijn zware crash in de Dauphiné van vorig jaar.

Een valpartij in de Dauphiné hypothekeerde in 2019 een groot deel van het wielerseizoen van Chris Froome. Zo kon hij bijvoorbeeld niet meedingen naar een vijfde zege in de Ronde van Frankrijk. Zijn revalidatie nam maanden in beslag en ook werd er, onbewust, nog wat verwarring gezaaid omtrent de fysieke paraatheid van de Brit.

In Italiaanse media werd onlangs beweerd dat Froome een trainingskamp al na enkele dagen moest staken. Het was onduidelijk wanneer dat juist plaats vond, maar Froome bevestigde uiteindelijk dat het al van begin december geleden was. Niet zo heel recent dus.

En wie zich zou afvragen hoe het met de Brit gesteld is... nu is hij weer aan het trainen. Dat maakte hij zelf bekend op Twitter, met een kleine knipoog. "Op stage... of misschien niet. Nee, het is echt waar."