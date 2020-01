Laurens Sweeck, the day after: "Ploegmaats gepaste vergoeding geven"

Een dag na zijn indrukwekkende prestatie op het BK pronkte Laurens Sweeck in zijn nieuwe trui. Met iets kleinere oogjes dan normaal stond hij de pers te woord. "Ik merk nu al dat ik anders bekeken word", aldus Sweeck.

Heel knap: Laurens Sweeck beseft wat zijn ploegmaats voor hem hebben gedaan en staat dan ook een (niet nader genoemd) deel van zijn premie af. "Het doet me enorm deugd dat Laurens daar zelf initiatief in nam. Dat bewijst onze ploeggeest, ondanks alles wat gezegd en geschreven werd", aldus ploegbaas Jurgen Mettepenningen.

"Ik ben mijn ploeg enorm dankbaar", sprong Sweeck verder in. Tijdens de koers is het moeilijk in te schatten, maar ik heb vannacht de cross nog eens herbekeken. En ik moet zeggen: we hebben het ploegenspel fantastisch gespeeld. En daar zal een gepaste vergoeding tegenover staan", aldus de kersverse Belgische kampioen.