Bakelants bespreekt eigen programma en mislopen van de Tour: "Soepel met regels omgesprongen door UCI"

Met Circus-Wanty Gobert heeft Jan Bakelants een ploeg gevonden voor het wielerseizoen 2020. Dat is uiteraard het voornaamste. In de Tour gaan we hem echter niet aan het werk zien, want zijn nieuwe ploeg heeft geen wildcard gekregen.

Geen rentrée door de 'hoogst mogelijke poort' dus. "Ik vind het niet heel erg. Ik had wel door dat het moeilijker ging zijn dan andere jaren. Die ploeg van Pineau, B&B Hotels-Vital Concept, is toch wel gegroeid. Probleem is dat er soepel met de regels wordt omgesprongen door de UCI, als het hen goed uitkomt. Er wordt van 18 naar 19 WorldTour-ploegen gegaan, maar langs de andere kant zijn er geen ploegen mee gegroeid."

En dus verhoogt het aantal deelnemende teams niet. Een kwestie die op wel meer ploegen vat heeft. "Als Van der Poel zegt dat hij de Ronde van Spanje wil rijden, elke organisator zou daar blij mee zijn. Het is wel begrijpelijk dat ze zuurstof willen geven aan het wielrennen uit eigen land. Dan kom je plaats te kort voor een ploeg die het nationale overstijgt of op termijn WorldTour-ambities heeft."

Geen Tour dus voor Bakelants, maar binnenkort wel de GP Marseillaise, Ruta del Sol en Ronde van Murcia. "Het zal de eerste keer in jaren zijn dat ik in januari of kort erna al ga koersen. Vorig jaar had ik geen programma. In 2018 zat ik met een blessure. Het jaar voordien reed ik de Tour Down Under, maar daar ben ik op mijn hand gevallen. Dan was de pret er al snel vanaf."