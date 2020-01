Ploeg van Mathieu van der Poel krijgt wildcards voor de Strade Bianche en Milaan-San Remo

Het programma van Alpecin-Fenix, de ploeg van onder meer Mathieu van der Poel, begint er steeds interessanter uit te zien. Na eerder al koers als de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Catalonië en Parijs-Roubaix komen daar nu nog twee Italiaanse klassiekers bij.

In 2020 zal Alpecin-Fenix ook mogen starten in de Strade Bianche en Milaan-San Remo. De ploeg heeft voor deze prestigieuze wedstrijden namelijk een wildcard gekregen. In principe zal Mathieu van der Poel ook in beide wedstrijden starten. De koersen staan op zijn voorlopige programma en zijn ook op zijn lijf geschreven.

Naast Mathieu van der Poel heeft Alpecin-Fenix met onder meer Petr Vakoc, Sacha Modolo en Kristian Sbaragli nog enkele renners die zeker een rol van betekenis kunnen spelen in deze koersen.