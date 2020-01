VOORBESCHOUWING: Kan Team Ineos met veelvoud aan talent en geld de bovenhand houden in de Tour?

Met de start van de Tour Down Under op 21 januari komt het begin van het wegseizoen met rasse schreden dichterbij. Daarom nemen we de beste ploegen eens onder de loep. Team Ineos wil blijven heersen in de grote ronden en lijkt hiervoor ook in 2020 goed gewapend.

Met Egan Bernal leverde de opvolger van Team Sky nog maar eens de Tourwinnaar. Al liep niet alles van een leien dakje en leken de troepen van Brailsford bij momenten wel kwetsbaar. De tegenstand komt steeds meer aandringen in het groterondewerk, maar Ineos beheerst de Tour nog altijd als de beste. Blijft dat zo in 2020?

HOE WAS 2019?

In de klassiekers bleef een grote zege uit, maar sowieso ligt de focus voornamelijk op rittenkoersen. Op dat vlak was er de enorme ontwikkeling van Bernal en ook jonge talenten als Sivakov en Geoghegan Hart die stappen zetten. Bernal zou eigenlijk kopman zijn in de Giro, maar dat ging door een blessure niet door.

Iets wat gecompenseerd zou worden in de Tour. Daar ontbrak Froome immers wegens een zware val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Bernal en Thomas maakten er een één-tweetje van. In de Giro en de Vuelta deed Ineos echter niet mee voor het hoogste goed.

VERTREKKERS EN NIEUWKOMERS

Team Ineos lijkt alleen nog maar versterkt door de winter gekomen. Door het binnenhalen van Richard Carapaz heeft het twee van de groterondewinnaars in 2019 in de rangen. Met Rohan Dennis strikte de Britse formatie ook nog eens de wereldkampioen tijdrijden.

WELKE WEG SLAAT MEN IN?

Het groterondewerk is al jarenlang de core business en dat blijft ook zo in het eerste volledige seizoen onder de naam Ineos. Carapaz zal zijn titel verdedigen in de Giro. Het droomscenario is dat Froome na zijn revalidatie weer terugkeert op het beste niveau en voor de vijfde maal de Tour wint.

Bernal en Thomas zullen klaargestoomd worden om in Frankrijk ook weer op hun best te zijn, moest een overwinning van Froome er niet in zitten. Daarnaast is het ook uitkijken hoe Dennis past in het geheel en of men hem ten allen tijde gemotiveerd kan houden. Is het antwoord 'ja', dan zal de Australiër zeker zijn tijdritcapaciteiten laten zien in de Giro en tijdens de Olympische Spelen.

STERKTES EN ZWAKTES

In de grote ronden kan Ineos opnieuw een veelvoud aan megatalent de baan op sturen en moet er gezien het grote budget weer gescoord kunnen worden. Bij voorkeur in de Tour, waar er zich wel een enorme strijd aankondigt met Jumbo-Visma. Maar één eindzege in een grote ronde is bij Ineos eigenlijk het minimum.

Enkele jaren geleden scoorde men ook in het klassieke werk met bijvoorbeeld een Kwiatkowski, maar die lijkt het net als Moscon toch moeilijker te hebben om zijn kwaliteiten in het eendagswerk te laten doorwegen. Blijken ze hierin toch succesvol, dan is alles aanwezig voor een groots 2020.

