Voorbeschouwing: De eerste Tour voor Lopez, ook de eerste overwinning voor De Vreese?

Met de start van de Tour Down Under op 21 januari komt het begin van het wegseizoen met rasse schreden dichterbij. Daarom nemen we de beste ploegen eens onder de loepe. Astana deed het vorig jaar erg goed en wil in 2020 bevestigen.

Astana won in 2019 37 wedstrijden. Jakob Fuglsang won Luik-Bastenaken-Luik en Alexey Lutsenko won drie ritten en het eindklassement in de Ronde van Oman.

In Parijs-Nice schreef de Kazachse formatie twee ritten op haar naam, in de Giro drie en twee in de Ronde van Spanje.

Ophefmakende transfers deed Astana niet. He voegde zeven (vooral jonge) nieuwkomers aan de selectie toe. Aleksandr Vlasov (23), Davide Martinelli (26), Alex Aranburu (24), Vadim Pronskiy (21), Oscar Rodriguez (24), Harold Tejada (22) zijn niet meteen de grote namen.

Het probleem van Astana is dat speerpunten als Gorke Izagirre (32), Fuglsang (34) en Luis Leon Sanchez (36) stilaan op leeftijd zijn.

Daarom kijken we in 2020 bij Astana vooral uit naar Alexey Lutsenko en Miguel Ángel López. Lutsenko wil in 2020 absoluut olympisch goud pakken.

López heeft een heel ander doel. De 25-jarige, Colombiaanse klimgeit werd vorig jaar vijfde in de Vuelta en zevende en beste jongere in de Giro. Dit jaar start hij voor het eerst in de Tour. Benieuwd of hij er potten kan breken.

Met Laurens De Vreese rijdt er sinds 2015 ook een Belg voor het team van Alexander Vinokourov. De 31-jarige Belg wacht nog steeds op zijn eerste profoverwinning. Ook in 2020 zal hij voornamelijk moeten knechten, maar wat gunnen we hem die eerste overwinning.

De Vreese was één keer dicht bij een vette vis: in 2012 in Parijs-Tours. Hij verloor toen de sprint met drie van Marco Marcato en werd tweede.

