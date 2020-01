VOORBESCHOUWING: Vele ogen gericht op Philippe Gilbert bij Lotto Soudal

Met de start van de Tour Down Under op 21 januari komt het begin van het wegseizoen met rasse schreden dichterbij. Daarom nemen we de beste ploegen eens onder de loepe. Philippe Gilbert, die het ene Belgische team ruilde voor het andere, zal in 2020 zeker onder de spotlights staan bij Lotto Soudal.

Bij het immer rustige Lotto drukt CEO John Lelangue steeds meer zijn stempel. Of het nu gaat over verschillende personeelswijzigingen, een andere verdeling van de rollen binnen het team of het invoeren van een alcoholbeperking. Uiteraard is het vooral uitkijken hoe het sportief allemaal gaat uitdraaien.

HOE WAS 2019?

Het vorige jaar werd gekenmerkt door het overlijden van Bjorg Lambrecht, die ook in 2020 in de gedachten en de harten van de Lotto-renners zal zitten. Voorts waren er op de baan ook mooie momenten, met Wellens en De Gendt die bijdroegen tot een sterke Tour, met vooral een supersnelle Caleb Ewan. Bovendien was er het werelduurrecord van Campenaerts dat vroeg in het seizoen voor een boost zorgde.

VERTREKKERS EN NIEUWKOMERS

Voor Victor Campenaerts was er echter geen ruimte voor een contractverlenging: de tijdritspecialist trekt naar Team NTT. Er zijn wel twee grote namen binnengehaald om de ploeg te versterken voor de klassiekers, die de vorige jaren weinig soeps waren. Philippe Gilbert en John Degenkolb moeten daar verandering in brengen?

WELKE WEG SLAAT MEN IN?

Met Ewan zal Lotto trachten voor te borduren op het succes in de massasprinten. Het bleek een gouden zet om hem weg te halen bij Mitchelton-Scott. De Australiër was in 2019 de beste sprinter en stond er zowel in de Giro als in de Tour. Het team zal zich dus uit de naad werken om hem zo goed mogelijk bij te staan in de massasprints.

Het duo Gilbert-Degenkolb moet Lotto dus weer op de kaart zetten in de klassiekers. Gilbert heeft op zijn 37ste laten zien dat hij nog altijd een echte topper is. Een opportuniteit benutten door het werk van zijn teammakkers zal er wel veel minder bij zijn. Anderzijds zal hij zelf minder moeten werken voor anderen. Gilbert zal deze ploeg echt moeten 'dragen'. Iedereen kijkt naar hem om voor een groots resultaat te zorgen.

Bij Degenkolb is het vooral van belang dat men hem voldoende vertrouwen kan geven, zodat hij ook zelf gelooft dat hij zijn topniveau van weleer opnieuw kan bereiken. Voorts kunnen ze er bij Lotto prat op gaan dat Thomas De Gendt opnieuw voor het nodige spektakel kan zorgen en kan ook Tim Wellens hier en daar met een uitschieter op de proppen komen.

PLUS-EN MINPUNTEN

De hoop om van de klassiekers een sterkte in plaats van een zwakte te maken is gegrond gezien de binnengehaalde ervaring. Al valt het nog altijd af te wachten hoe de puzzelstukjes precies in mekaar zullen vallen. In de grote ronden heeft het team in het algemeen klassement weinig tot niets te zoeken. Dat kan wel opgevangen worden door ritzeges van Ewan.