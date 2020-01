Tim Declercq: "Patrick Lefevere weet altijd alles, hoe hij dat doet is ook mij een raadsel"

Tim Declercq begint aan zijn vierde seizoen voor de formatie van Quick.Step. Patrick Lefevere haalde hem in 2016 weg bij Topsport Vlaanderen - Baloise.

In de podcast van Sporza gaf hij wat meer uitleg bij zijn band met Lefevere: "Het was leuk om te merken dat andere ploegen mij wouden inlijven. Maar ik ben Lefevere enorm dankbaar, omdat hij de enige was die mij de kans heeft gegeven op WorldTour-niveau.”

“Ik denk niet dat er voor mij een betere ploeg is. Het is ook leuk om de twijfelaars te overtuigen dat ik die rol en plaats in de ploeg waard ben."

“Voor mijn transfer naar Quick.Step had ik geen gesprek met Lefevre. Maar hij was wel heel goed op de hoogte over mij."

"Hij doet dat niet rechtstreeks, maar hij heeft enorm veel connecties. Hij weet altijd alles. Hoe hij het doet, is mij ook een raadsel. Ik denk dus wel dat hij wist welk vlees hij in de kuip had."

“Lefevere heeft nog altijd de laatste hand in welke renners en welke personeelsleden worden aangeworven. Ik denk dat hij niet enkel op fysiek vlak, maar ook op karakterieel vlak kijkt wie er in het team zou passen."

"Ik moet zeggen dat wanneer Patrick binnenkomt, dan wordt er wel geluisterd. Hij heeft ook het laatste woord. Maar hij gebruikt niet altijd die macht."