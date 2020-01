Jens Keukeleire maakt zich na Tour Down Under op voor volgende opdracht in Australië

Na een paar jaar Lotto Soudal rijdt Jens Keukeleire in 2020 opnieuw in buitenlandse loondienst, bij Education First namelijk. Zijn nieuwe ploeg nam hem alvast mee naar de Tour Down Under. Hoewel die nu achter de rug is, blijft Keukeleire nog wel even in Australië.

In zijn Lotto-jaren vatte Keukeleire het seizoen telkens aan in de Ronde van San Juan. EF koos een ander pad voor hem met de Tour Down Under. In de tweede en vifjde etappe wist hij zich bij de eerste twintig te positioneren. Maar vooral: de integratie in het team lijkt wel goed te verlopen.

Keukeleire had het er alleszins naar zijn zin. "Het was mijn eerste Tour Down Under, maar hopelijk niet mijn laatste. Het was een geweldige eerste koers van het seizoen met de boys van Education First", aldus de 31-jarige Belg.

Waarop Keukeleire meteen de volgende wedstrijd bekendmaakt die op zijn programma staat: de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Dat is een eendagswedstrijd in en rond Geelong, genoemd naar de enige Tourwinnaar die Australië ooit voortbracht, en wordt georganiseerd sinds 2015. Dit jaar gaat de Road Race door op 2 februari.