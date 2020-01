Bondscoach Sven Vanthourenhout: "We gaan er alles aan doen om het Van der Poel erg moeilijk te maken"

Komend weekend staat in het Zwitserse Dübendorf het WK veldrijden op het programma. In de meeste categorieën wordt er een spannende wedstrijd verwacht, maar bij de elite mannen is er slechts één favoriet: Mathieu van der Poel.

Toch gaan de Belgen er alles aan doen om het de huidige wereldkampioen erg moeilijk te maken. Bondscoach Sven Vanthourenhout vertelde wat meer bij Sporza: "Het is een loodzware opdracht. Mathieu van der Poel is een tegenstander waar we erg veel respect voor hebben. We kennen zijn kwaliteiten, maar het is aan ons om het hem lastig te maken."

Samenwerken lijkt dan ook de sleutel te zijn voor de Belgen om Mathieu van der Poel toch wat in de problemen te brengen: "Daar ben ik niet bang voor", ging de bondscoach verder. "Ik ben er zeker van dat de jongens allemaal op één lijn staan. We hebben al enkele kampioenschappen gereden met dezelfde renners en daar ben ik gerust in." De Belgen zullen dan ook voor de overwinning gaan: "Uiteraard zijn we erg nuchter en weten we wel hoe moeilijk het zal worden, maar de intentie om te winnen is er zeker."