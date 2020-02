Van Avermaet maakt zich op voor zijn eerste koers in 2020: "Altijd goed terug te keren naar plek waar je gewonnen hebt"

Ook voor Greg Van Avermaet mogen de wedstrijddagen er nu opnieuw aankomen. Dat zal het geval zijn wanneer hij aan de start verschijnt in de Ronde van Valencia. Meteen een eerste maal dat CCC zowel Van Avermaet als Trentin kan uitspelen.

Grote verplaatsingen afleggen moeten ze bij CCC alvast niet doen. "Het is altijd leuk om deel te nemen aan de Ronde van Valencia, want we zijn hier toch al voor onze stage. We kennen de regio en de wegen goed", onderstreept Van Avermaet.

Zelf koestert onze landgenoot ook positieve herinneringen aan de rittenkoers. "Vorig jaar won ik hier ook een rit. Het is altijd goed om terug te keren naar een plek waar je voordien gewonnen hebt. Ik denk dat dit één van de beste koersen is om het seizoen mee te beginnen in Europa."

KOERSEN OM TE WINNEN

Het zou uiteraard leuk zijn om opnieuw vroeg de nul van de tabellen te vegen. "We zijn allemaal gemotiveerd en zullen zoals altijd proberen te koersen om te winnen. Ook al is dat belangrijk, het grootste doel is wel om te testen in welke vorm ik verkeer en te zien waar we staan na de winter."

Met Serge Pauwels en Nathan Van Hooydonck zullen er nog twee Belgen in een CCC-shirt rijden. Naast Van Avermaet en Trentin bestaat de selectie voorts ook nog uit Victor de la Parte, Alessandro Di Marchi en Michael Schär. De Ronde van Valencia duurt van 5 tot 9 februari.