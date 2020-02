Impey kroont zich voor achtste keer op rij tot Zuid-Afrikaans kampioen tegen de klok

Daryl Impey heeft zich tot Zuid-Afrikaans tijdritkampioen gekroond. Het is al zijn vierde titel.

De renner van Mitchelton-Scott was voor het tweede jaar op rij Stefan de Bod te snel af. Kent Main mocht als derde mee op het podium.

Voor Impey is het al zijn negende Zuid-Afrikaanse titel tegen de klok. Hij was de beste in 2011 en won sinds 2013 elke editie.