Geraint Thomas maakt zich op voor eerste koers in 2020

Naar verluidt heeft hij een veel betere winter gehad dan vorig jaar. Kijk dus maar uit voor tot wat Geraint Thomas allemaal in staat is in 2020. Het nieuwe wielerseizoen kan nu ook voor de Welshman echt van start gaan.

Thomas zal woensdag voor het eerst in 2020 aan de start staan een wielerwedstrijd. Hij is immers één van de Ineos-renners die dan de eerste etappe van de Ronde van de Algarve betwisten. Thomas is toch wel één van de grotere namen aan de start van deze wedstrijd. Doen ook mee voor Ineos: Dennis, Kwiatkowski, Rowe, Swift, Van Baarle en Wurf.

Na zijn Tourzege in 2018 verloor Thomas zich enigszins in de massa verplichtingen, waardoor het in 2019 een hele tijd achter de goede conditie aanhollen was. In de Tour werd hij wel mooi tweede achter Bernal. Thomas heeft al laten uitschijnen dat hij nu veel frisser uit de winter komt. Afwachten tot wat dat kan leiden.