🎥 Thibau Nys imponeert met evenwichtsoefening

Voor Thibau Nys zit het veldritseizoen er al op. Na zijn grandioze prestaties in de cross is het nu even tijd om de riem eraf te gooien. Of toch niet helemaal, want voor een topatleet is het altijd wel werken om beter te worden, op de één of andere manier.

Sven Nys heeft op Instagram een filmpje geplaatst van zijn zoon Thibau die een stabiliteitsoefening aan het doen is. "Grenzen verleggen doe je ook tijdens je verlof", schrijft Sven erbij. Thibau slaagt er tijdens de oefening uitstekend in om zijn evenwicht te bewaren en maakt hiermee een denderende indruk. Dat is ook te merken aan de reacties op het filmpje. "Hoe is dat zelfs mogelijk", vraagt iemand zich af. "Dat is pas balans houden", oordeelt dan weer een andere volger. Nog iemand anders noemt Thibau Nys een evenwichtskunstenaar.