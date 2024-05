Wie pakt de puntentrui in de Giro? Marc Sergeant weegt alles en iedereen af

Deze editie van de Giro d'Italia is eentje vol topsprinters. Maar er kan er maar eentje de puntentrui pakken.

Het parcours van de Giro d’Italia is op het lijf geschreven van heel wat sprinters. Zij krijgen heel wat kansen om ritzeges te pakken en eventueel ook de maglia ciclamino, of de puntentrui.

Onderweg graaiden mannen als Kaden Groves, Milan, Kooij en Van Poppel al de nodige punten mee, maar met een ritzege krijg je natuurlijk meteen veel punten achter je naam te staan.

Marc Sergeant ziet alvast enkele gegadigden die de puntentrui wel eens om hun schouders zouden kunnen krijgen eens de Giro d’Italia zijn eindpunt bereikt in Rome.

“Kooij is één van de gegadigden”, zegt koersprofessor Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad. “Een Girmay in topconditie moet ook ver kunnen komen en de oude Ewan zou hier ook lang meegaan.”

Drie ritten winnen

Al is er een betere formule dan onderweg veel afzonderlijke puntjes sprokkelen. “Doorgaans steekt er één sprinter bovenuit die drie ritten wint. Dat kan bijvoorbeeld Merlier zijn. Dan kom je ook automatisch in de buurt van de puntentrui.”

Heel wat sprinters steken hun ambities voor de puntentrui niet onder stoelen of banken. Het is uitkijken wie de komende dagen uitpakt, want er zijn nog heel wat etappes die interessant zijn voor de sprinters.