🎥 Zeven weken tot de Tour de France: Jonas Vingegaard vertelt hoe het met hem gaat

Jonas Vingegaard maakte een zware val in de Ronde van het Baskenland. Hij moest in het ziekenhuis in Vittoria veel langer dan verwacht blijven.

In een video op de sociale media van Visma Lease a Bike komt hij met een update over zijn toestand. Hij kan voor het eerst weer buiten fietsen. Hij begint zelf meteen ook over de Tour de France.

“Het is afwachten of ik de Tour haal, maar ik zal er alles aan doen. Het is fijn om weer normaal te kunnen fietsen. Voor het eerst buiten”, vertelt Vingegaard die daar duidelijk heel erg blij mee is.

“Het is te gek dat ik weer op de weg kan trainen. Ik kijk al uit naar de volgende stappen in mijn revalidatie”, die naast gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen ook een klaplong overhield aan de valpartij.

En de tweevoudige Tourwinnaar wil op 29 juni graag aan zijn grote ronde starten. “Uiteraard hoop ik aan de start te staan. maar het is afwachten hoe het met mijn conditie gesteld is en hoe mijn revalidatie verloopt. Ik doe er alles aan om in topvorm de Tour te kunnen rijden.”