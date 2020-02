Deceuninck-Quick.Step is er klaar voor: Lampaert houdt rekening met herkansingen, Stybar wil zichzelf opvolgen

Toeleven naar het openingsweekend, het moest nostalgische gevoelens opwekken bij de mannen van Deceuninck-Quick.Step. Zij sloegen in 2019 een weergaloze dubbelslag: Stybar in de Omloop, Jungels in Kuurne-Brussel-Kuurne. Wat zit er dit jaar in?

Namens de Belgen in de ploeg, is het vooral uitkijken naar Yves Lampaert. "De gezonde stress voor de Omloop is aan het komen", bevestigt Lampaert bij Sporza. "Je wil altijd meteen je goeie benen tonen, maar het is niet zo dat als dat in het openingsweekend mislukt, dat je voorjaar om zeep is. Je hebt herkansingen tot aan Parijs-Roubaix. Ergens hoop ik wel zo vroeg mogelijk iets te laten zien."

Het zal het gekende steekspel worden bij Deceuninck-Quick.Step met verschillende pionnen die kunnen winnen. "We staan met velen op de bovenste lijn in de pikorde. Laat ons weer beginnen met collectief een blok te zijn en sterk voor de dag te komen. We proberen de koers naar onze hand te zetten. Wie dan uiteindelijk de overwinning neemt, is eigenlijk bijzaak."

Met Zdenek Stybar heeft de ploeg natuurlijk de winnaar van vorig jaar. "Ik ga er alles aan doen om opnieuw te winnen", verkondigt de Tsjech. "Het is mentaal veel makkelijker als je meteen de eerste koers van het voorjaar wint. Dat heb ik vorig jaar gemerkt. Ik heb niet echt gepiekt naar het openingsweekend, maar denk dat de conditie wel goed zit."