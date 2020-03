Edward Theuns en Jasper Stuyven kijken naar wel érg bijzonder tv-programma: "What else?"

Met Edward Theuns voor je microfoon of camera kan je je wel al eens aan iets verwachten. En het was zondagmorgen niet anders.

Edward Theuns was in de nacht van zaterdag op zondag de kamergenoot van Jasper Stuyven, de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad.

En dus was de vraag aan de Oost-Vlaming dan ook waar beiden hadden naar gekeken op zaterdagavond op de kamer.

"We hebben naar Temptation Island gekeken en dan zijn we gaan slapen", reageerde Theuns tegen AVS met de kwinkslag. Om later nog eens zijn eigen reactie te tweeten. Prachtig!