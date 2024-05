🎥 Belg van Soudal Quick-Step lacht zich een breuk na opmerkelijke actie van absolute topper

Vaak gaat het er serieus aan toe, maar een Belg van Soudal Quick-Step heeft zich toch eens een breuk kunnen lachen in de Giro. Dat had alles te maken met Filippo Ganna.

Die heeft de vierde etappe in de Giro kleur gegeven door aan de voet van het laatste klimmetje vol aan te gaan en zo de sprintersploegen serieus aan het werk te zetten. De Italiaan liet ook in het begin van de rit zijn strijdvaardigheid zien en was veruit de grootste naam in de vroege ontsnapping van de dag.

Tijdens overleg met de ploegleiding van INEOS Grenadiers werd Ganna opgedragen om zich toch weer te laten uitzakken. INEOS zag weinig heil in zo'n lange onderneming voor Ganna en zo konden de drie andere vluchters ook een wat grotere voorsprong uitbouwen. De hardrijder bij uitstek dus terug naar het Giro-peloton.

🚴🇮🇹 | Kip, ik heb je! Serry vs Ganna. De Italiaan krijgt de hoon van het peloton over zich heen nu hij geen deel meer uitmaakt van de kopgroep. 😬😬 #Giroditalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/t7SKMREFiR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 7, 2024

Daar was ene Pieter Serry op kop aan het rijden. Het moment dat Ganna terug in het peloton waaide, pakte Serry uit met een gebaar. Alsof hij wilde zeggen: "Ik heb je te pakken, hé". De Belg van Soudal Quick-Step moest er hard mee lachen dat hij toch even kon dollen met één van de grootste namen in de koers.

Filippo Ganna verloor er zijn eigen gevoel voor humor niet bij, integendeel. Ook bij hem was er een brede grijns te zien op het gelaat. Goed dat ook zo'n renner van zulke momenten kan genieten en het plezier op de fiets hoogtij viert, ondanks de grote belangen die op het spel staan in een grote koers als de Ronde van Italië.