Merlier heeft concurrent minder voor sprints en puntentrui

Het werd geen leuke etappe in de Giro voor Biniam Girmay. De Eritreeër kwam twee keer ten val en moest opgeven.

Biniam Girmay en de Giro, het blijft geen goed huwelijk. In 2022 won hij bij zijn debuut een etappe, maar schoot op het podium een kurk in zijn oog, waardoor hij een dag later noodgedwongen moest opgeven.

Na twee valpartijen kort na elkaar vandaag tijdens de vierde rit onderging hij nu hetzelfde lot. Na zijn eerste tuimelpartij probeerde hij nog met ijszakken de pijn weg te krijgen, maar even later ging hij door de regen opnieuw neer.

Last van de heup

“Hopelijk valt de schade mee”, klinkt het bij ploegleider Steven De Neef. “Hij kent weer gigantische pech, natuurlijk. Hij was naar de Giro gekomen om de puntentrui te pakken. Hij wilde hier ook groeien richting de Tour. Nu is het toch maar een somber scenario.”

Na zijn dubbele valpartij werd Girmay naar het ziekenhuis gebracht voor een scan van de heup. “Het ziet er niet echt super uit, maar meer kan ik nog niet zeggen. Hopelijk is het gewoon een spierscheur of een zware verrekking. Maar het zou ook zomaar eens kunnen dat hij voor een paar weken uit is. Jammer, want ‘Bini’ blijft ons speerpunt.”