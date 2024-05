In de schaduw van de Giro is ook dit superinteressant: Thibau Nys en Peter Sagan aan zet als dé blikvangers bij uitstek

Het hoeft niet al Giro te zijn wat de klok slaat. Met namen als Thibau Nys en - jawel - Peter Sagan aan de start belooft ook de Ronde van Hongarije interessant te worden.

De Ronde van Hongarije gaat vandaag van start en duurt tot komende zondag. Zeker vanuit Belgisch standpunt is dit een interessante koers om te volgen. De aanwezigheid van Thibau Nys betekent een behoorlijke kans op Belgisch succes. Onlangs won hij een rit in Romandië, dat moet dan in Hongarije ook kunnen.

Al is het uiteraard zo simpel niet. Als de snelle man bij Lidl-Trek zijn er alleszins wel een paar ritten waar hij zich in de sprint zou kunnen mengen. Ook op lastiger terrein komt Nys de laatste tijd een stuk beter voor de dag. Zo zijn er verschillende etappes die in zijn kraam zouden kunnen passen. We kijken uit naar wat hij kan presteren.

THIBAU NYS EN VANHOUCKE BELGEN MET AMBITIE

Een Belg die zal hopen om zich in de debatten in het algemeen klassement te mengen, is Harm Vanhoucke. Ook de klimmer van Lotto Dstny heeft een behoorlijke Ronde van Romandië achter de rug. In Hongarije is het aan Vanhoucke om het te proberen mannen als titelverdediger Marc Hirschi en Wout Poels het moeilijk te maken.

© photonews

Al is dé ster bij uitstek niet één van onze landgenoten, maar wel niemand minder dan Peter Sagan. De drievoudig wereldkampioen zal zijn debuut maken voor het Pierre Baguette-team. Dat betekent meteen zijn comeback in het wegwielrennen, nadat hij op het einde van 2023 eerst aangaf de weg voor bekeken te houden.

COMEBACK VAN PETER SAGAN

Alles zou in functie komen te staan van het mountainbiken op de Olympische Spelen. Sagan heeft uiteindelijk toch besloten om in een continentale ploeg enkele wegwedstrijden te rijden in 2024, te beginnen met de Ronde van Hongarije.